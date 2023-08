É um episódio que veio aumentar a tensão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. O Ministério da Defesa polaco alegou, esta terça-feira, que dois helicópteros bielorrussos violaram o espaço aéreo do país perto da fronteira, em Białowieża.

Num comunicado publicado pelo ministério da Defesa polaco, a força aérea da Bielorrússia estava em treinos e informou a Polónia que os ia realizar — mas não que os helicópteros iam atravessar a fronteira. Para mais, de acordo com Varsóvia, os helicópteros bielorrussos sobrevoaram o território da Polónia numa “altitude muito baixa”, sendo difícil “detetá-los pelo sistema de radares”.

Em consequência desta violação do espaço aéreo, o ministro da Defesa da Polónia, Mariusz Błaszczak, ordenou o aumento de soldados na fronteira com a Bielorrússia, a par de ter alocado mais meios aéreos para vigiar aquela zona. A Polónia informou igualmente a NATO e adinatou que vai convocar o embaixador bielorrusso em Varsóvia.

O Ministério da Defesa da Polónia lamentou ainda que a Rússia e a Bielorrússia tenham “intensificado as operações híbridas” contra o país, isto num momento em que Varsóvia está ainda preocupada com a presença do grupo Wagner no território bielorrusso.

Por sua vez, o Ministério da Defesa da Bielorrússia já reagiu ao comunicado da tutela polaca. Citado pela Sky News, a tutela diz que as acusações polacas são “rebuscadas”, sendo uma maneira de as forças amadas e da liderança política “justificarem o aumento da presença militar perto da fronteira bielorrussa”.