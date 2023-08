A língua portuguesa disponibiliza dois provérbios para a intenção de apelar à moderação, equilíbrio e sensatez: nem tanto ao mar, nem tanto à terra e no meio é que está a virtude. Não é costume, nem a um nem a outro, utilizá-los com propósitos geográficos.

No entanto, se olharmos para o mapa de Portugal com a intenção de escolher um destino para as próximas férias, pode abrir-se uma exceção: nem tanto ao mar, nem tanto à terra, no meio é que está a virtude. Por meio, neste caso, entenda-se o Centro de Portugal, que nem tanto ao mar nem tanto à terra porque tem um pouco de tudo. É essa é a sua virtude.

Explorá-lo, neste verão, é uma opção especialmente atrativa sobretudo tendo em conta a campanha da Montebelo Hotels & Resorts, que propõe programas de 3, 5, 7 ou 14 noites com descontos progressivos até 15% nas unidades de Alcobaça, Ílhavo, Viseu e Penalva do Castelo.

Façamos, por isso, uma proposta de roteiro com estas coordenadas, começando em Alcobaça, precisamente junto ao seu ex-líbris, o Mosteiro local, em cujo Claustro do Rachadouro está integrado o Montebelo Mosteiro de Alcobaça Historic Hotel, projeto do consagrado arquiteto Eduardo Souto Moura. É este o ponto de partida para descobrir não só o magnífico Mosteiro, integrante da Lista do Património Mundial da Unesco desde 1989, as suas diferentes salas e estilos arquitetónicos, mas também a doçaria conventual local, farta em exemplares capazes de satisfazer o mais guloso dos viajantes.

As calorias acumuladas na cidade histórica podem ser gastas numa aula de surf na vizinha Nazaré, capital mundial das ondas gigantes, mas que nesta época também as tem mais amigas da aprendizagem.

Rume-se, depois, a Norte, pela costa, até Ílhavo, onde a Montebelo propõe estadia no Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel. O hotel de 5 estrelas, enquadrado no sítio da Vista Alegre, permite ao hóspede a visita ao Museu Vista Alegre, o maior repositório da arte cerâmica da Europa, a visita à Capela de Nossa Senhora da Penha de França, classificada como Monumento Nacional, ou participar nos programas que incluem oficinas de pintura e escultura. Passeios pedonais nos passadiços entre as praias da Barra e da Costa Nova ou passear na vizinha cidade de Aveiro, a chamada Veneza portuguesa, onde se pode, por exemplo, utilizar as bicicletas municipais, as chamadas BUGAS, para pedalar cidade fora, descobrir os seus edifícios Arte Nova e explorar a zona das salinas, já em pleno estuário.

A paragem seguinte é em Viseu, cidade-jardim, com os seus parques urbanos verdejantes, os Museus de acervo único, como o Grão Vasco, os monumentos bem conservados e uma inegável carga histórica. Situada num planalto, a cidade é rodeada de duas serras que são garantia de ar puro nos pulmões – a do Caramulo e Estrela – na Viseu estival também se respira animação graças à secular Feira de São Mateus, uma celebração da cultura, dos produtos e da gastronomia local que dura até meados de setembro. Porque as noites serão longas, a Montebelo sugere estadia descansada no Montebelo Viseu Congress Hotel, uma unidade ampla com todas as condições e proximidade às principais vias de ligação para os pontos de interesse das redondezas.

O destino final deste roteiro é uma pequena joia do Dão que dá pelo nome de Penalva do Castelo. Aqui, a Montebelo propõe alojamento no Parador Casa da Ínsua, que fica na quinta homónima, onde se produzem fabulosos vinhos e queijos, entre outros, e que é o único hotel nacional que integra a rede espanhola de Paradores de Turismo. A atmosfera e requinte do século XVIII estão sempre presentes neste Palacete Barroco, conjugadas com a adega para prova de vinhos, as produções de gastronomia regional e a piscina exterior, tornando a Casa da Ínsua um destino por si só para uma estadia ou evento perfeitos em qualquer altura do ano.

Os terrenos férteis desta região tornam-na berço de alguns dos melhores produtos que se podem encontrar em todo o país. Ou seja: o difícil, por estas bandas, é comer mal. Antes do doloroso, mas inevitável, regresso a casa, não se percam as paisagens deslumbrantes atravessadas, aqui e ali, por pontes e estradas romanas e medievais que mostram que os povos de outros tempos sabiam bem onde estavam as terras que asseguravam melhor sustento.

Esta campanha é válida até 15 de setembro. Saiba mais sobre no site da Montebelo Hotels.