Enquanto erguia no Parque Eduardo VII, em Lisboa, uma bandeira que representa a comunidade transgénero, um jovem foi confrontado por peregrinos que participam na Jornada Mundial da Juventude.

Um vídeo com imagens da discussão foi partilhado na X (antigo Twitter) pelo jovem que se identifica como d4 nesta rede social, na terça-feira, na primeira noite da JMJ.

— “Estou a representar o meu povo, tal como todos os outros, com a bandeira. Deus ama toda a gente.”

— “Sim, ama toda a gente, mas não deves fazer isto.”

São as primeiras frases que se ouvem no vídeo que tem menos de um minuto, que continua com o jovem a explicar que foi autorizado a estar no Parque Eduardo VII pelas autoridades e que a JMJ é um evento “para a juventude”.

Os peregrinos concordam que o jovem pode estar naquele local, mas dizem que “não com a bandeira”. À medida que a discussão começa a aumentar de tom, e mesmo antes de terminar a gravação, o jovem questiona os outros sobre se fazem parte da organização da JMJ.

Apenas quatro minutos após publicar o vídeo, d4 colocou na rede social X uma imagem da bandeira com a indicação de que tinha sido “escoltado pela segurança até junto da polícia”. E acrescentou que, apesar disso, recebeu “abraços” de “algumas das pessoas” que também estavam no Parque Eduardo VII.