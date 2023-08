Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra

Esta foi uma semana de problemas nas relações internacionais entre a Polónia e a Ucrânia. O ambiente tremido começou na segunda-feira quando, na televisão pública polaca, o conselheiro do Presidente da República da Polónia Marcin Przydacz, responsável pelo Departamento de Política Internacional, acusou a Ucrânia de ingratidão por todo o apoio que tem recebido do país desde o início da invasão russa.

Marcin Przydacz afirmou que “a Ucrânia recebeu muita ajuda da Polónia” e considerou que “seria oportuno que começasse a apreciar o papel que a Polónia tem desempenhado para a Ucrânia nos últimos meses e anos”. Sobretudo no início da invasão em 2022, a Polónia foi principal refúgio dos ucranianos que fugiam da guerra.

Os comentários, classificados pela Ucrânia como “inaceitáveis”, levaram o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano a convocar na terça-feira o embaixador polaco em Kiev. “Durante a reunião foi destacado que as declarações sobre a alegada ingratidão dos ucranianos para com a ajuda da Polónia são falsas e inaceitáveis”, disse o porta-voz do ministro, citado na Sky News.

Por sua vez, o primeiro-ministro polaco lamentou a decisão do ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano: “Perante a guerra em curso e tendo em conta o enorme apoio que a Polónia tem dado à Ucrânia, tais erros não deveriam acontecer”, afirmou Mateusz Morawiecki, citado no jornal The Telegraph.

Na quarta-feira, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Pawel Jablonski, reconheceu que há problemas no relacionamento com a Ucrânia e chamou o representante ucraniano no país, Vasyl Zvarych, ao seu ministério para apresentar as suas queixas.

“A Polónia apoia a Ucrânia — apenas e tanto quanto — na medida em que isso seja consistente com o nosso interesse nacional”, afirmou Pawel Jablonski, citado no jornal britânico.

No mesmo dia, e tentanto acalmar os ânimos, Volodymy Zelensky entrou em cena. Para além de elogiar a Polónia por agir como um “verdadeiro escudo da Europa — de mar a mar”, assegurou ainda que a Ucrânia está grata pelo apoio do Ocidente.

“Não deixaremos que nenhum assunto político estrague as relações entre o povo ucraniano e o povo polaco e as emoções irão definitivamente diminuir”, afirmou Zelensky. No entanto, o Presidente ucraniano não deixou de dizer aquilo em que acredita e sugeriu que a Ucrânia também deve receber um agradecimento do Ocidente por estar a impedir a Rússia de ameaçar a Europa.

“A Ucrânia sabe mostrar gratidão, e está grata a todos os países e a todas pessoas, a todas as nações que nos ajudaram. Mas as nossas contribuições para a segurança comum também merecem gratidão” afirmou Zelensky.