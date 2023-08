Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

Durante a madrugada de sexta-feira, um segundo ataque ucraniano com um drone marítimo atingiu uma embarcação russa, desta vez um navio-tanque “Sig”, começou por informar a Tass, agência estatal russa.

O navio, descrito como uma das mais “poderosas” embarcações petrolíferas da Rússia, foi atingida no Mar Negro, a 27 quilómetros ao sul da ponte Kerch, que une a Crimeia e a Rússia, detalha a Sky News. De acordo com a Agência Federal de Transporte Marítimo Fluvial russo, através do Telegram, a casa de máquinas da embarcação foi danificada. De acordo a RIA, estavam 11 pessoas na embarcação, não tendo sido registadas quaisquer vítimas. “O trabalho de resgate no navio-tanque foi concluído à noite, os trabalhos de reparo e restauração estão em andamento”, afirmou a agência estatal russa.

A nova investida surge depois de um outro drone marítimo, embarcações não tripuladas capazes de funcionar sobre ou debaixo de água, na manhã de sexta-feira, ter atingido um navio de guerra russo, o Olenegorsky Gornyak, que ficou danificado na base naval do porto de Novorossiysk, no Mar Negro, informou o ministério da Defesa russo.

Footage from the Ukrainian USV that targeted the Russian tanker Sig off the Kerch Strait, with a hit on the waterline near the engine room. pic.twitter.com/YEFkuaGpLv

Na rede social X (anteriormente, Twitter), o Kyiv Post mostra várias imagens do navio. Com um peso total de cinco mil toneladas, foi construído em 2014, é propriedade da Transpetrochart, empresa com sede em São Petersburgo. A embarcação esteve, em 2019, na origem de sanções dos Estados Unidos por fornecer combustível de aviação à Síria.

Fonte anónima do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) confirmou, na manhã deste sábado, que foi Kiev o responsável pelo ataque marítimo: “Durante a noite [de sexta-feira], o SBU explodiu o ‘Sig’, um grande petroleiro da Federação Russa”. A embarcação, detalhou em declarações à AFP, “transportava combustível para as tropas russas”, cita o The Guardian.

⚡️A Russian chemical tanker SIG has been damaged in the #KerchStrait due to an unmanned surface vessel attack on the evening of 4 August, Russian media reported.

The tanker used to deliver aircraft fuel from Crimea to Syria, which led to the US putting it on the sanctions list… pic.twitter.com/vs1fcQzkVb

— KyivPost (@KyivPost) August 5, 2023