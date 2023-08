A despesa do Estado com benefícios fiscais atingiu no ano passado o valor mais alto em pelo menos 10 anos — 17.386 milhões de euros — e que resulta da soma de isenções, deduções, diferimentos e taxas preferenciais de imposto. Este número representa um acréscimo de 25,6% face a 2021 e uma inversão da tendência de queda sentida nos dois anos anteriores, face a 2019, o ano antes da pandemia.

O relatório sobre a despesa fiscal do Estado relativo a 2022, divulgado em julho pelo Ministério das Finanças, indica que os maiores crescimentos verificaram-se no IVA e no IRS, com subidas de 3.036 milhões de euros e 306,4 milhões de euros, respetivamente. No caso do IVA, o aumento da despesa resulta sobretudo da aplicação de taxas reduzidas (13% e 6%) e taxas preferenciais em vigor nas regiões autónomas da Madeira e Açores. Este aumento no IVA poderá ser explicado pela receita recorde deste imposto, à boleia da retoma económica mas também da subida dos preços que marcou o ano passado.

