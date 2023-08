A Polícia Judiciaria (PJ) deteve, em flagrante delito, um homem pela alegada prática reiterada de vários crimes de pornografia de menores, após ter seduzido e aliciado uma menina de 14 anos da zona de Coimbra.

Na sequência de buscas, o homem de 35 anos foi detido na quarta-feira, em flagrante delito, na sua residência na vila de Parede, em Cascais, na posse de material de pornografia infantil, disse hoje à agência Lusa fonte da Diretoria do Centro da PJ, sediada em Coimbra.

O arguido, utilizou a internet para conhecer a vítima, uma menina, com 14 anos, residente na zona de Coimbra, que “seduziu e aliciou, solicitando que se expusesse sexualmente, quer através de webcam, quer através do envio de fotografias, o que ela fez”.

De acordo com a mesma fonte, a vítima mantinha este “relacionamento escondido sem os pais saberem”, no entanto, após desconfiarem de “alguns comportamentos da filha e ao visionarem o telemóvel, depararam-se com mensagens de teor sexual e com os vídeos”, tendo apresentado queixa na Polícia.

A investigação teve início em maio e o detido é solteiro, desempregado e não tem antecedentes criminais.

A Polícia Judiciária adiantou ainda à agência Lusa que o indivíduo foi presente ao magistrado do Ministério Público, na quinta-feira, que, após o interrogar, “determinou obrigatoriedade de o mesmo se sujeitar a tratamento psiquiátrico”.