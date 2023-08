A polícia da Etiópia lançou nas últimas horas uma operação para encerrar todos os clubes LGBTQ na capital do país, Adis Abeba, anunciaram as autoridades do país africano, onde as relações entre pessoas do mesmo sexo são criminalizadas.

“O Gabinete de Gestão da Paz e Segurança da cidade de Adis Abeba, em cooperação com a polícia da cidade, está a tomar medidas em hotéis, bares e restaurantes, que são suspeitos de permitirem a prática destes atos homossexuais”, disse a instituição em comunicado na sua página do Facebook.

Na sua nota, a agência lembra que “a prática de atos homossexuais é proibida pelas leis do país” e que continuará a “perseguir qualquer simpatia para com aqueles que cometem e executam esta abominação, que é odiada tanto por Deus como pelo homem”.

Antes do anúncio oficial, a polícia da capital etíope já tinha efetuado uma rusga a uma “casa de hóspedes”, embora até agora não tenham sido registadas quaisquer detenções, o que não é habitual apesar da perseguição da comunidade LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e queer) no país.