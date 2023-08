A circulação ferroviária na Linha do Minho, em Areosa, Viana do Castelo, está cortada desde as 15h15 devido a um atropelamento que causou a morte a um homem, revelou a proteção civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho referiu ser ainda desconhecida a identidade da vítima.

À Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou que o atropelamento ferroviário envolveu um comboio que fazia a ligação entre as cidades de Valença, no distrito de Viana do Castelo, e o Porto.

Ao local compareceram nove operacionais e três viaturas dos bombeiros sapadores e voluntários de Viana do Castelo e a Viatura de Emergência Médica(VMER), estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.