Um recluso fugiu da cadeia de Leiria este domingo de manhã, confirmou ao Observador a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). A fuga aconteceu pelas 11h20 e ainda não foram apuradas “as circunstâncias em que a ocorrência teve lugar”.

O jovem de 23 anos ainda não foi julgado pelos crimes de que foi acusado — roubo, detenção de arma proibida e condução sem habilitação legal — e estava a aguardar julgamento em prisão preventiva.

De acordo com a informação avançada pela DGRSP, a fuga “foi comunicada aos diversos órgãos de polícia criminal e instâncias judiciais” que estão, neste momento, a procurar o recluso. A nível interno, foi aberto um processo de inquérito para perceber como é que o jovem conseguiu fugir da prisão de Leiria. O inquérito está “a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção que é coordenado por um magistrado do Ministério Público”.

Esta não é a primeira vez que um recluso foge do estabelecimento prisional de Leiria. A última fuga conhecida aconteceu no ano passado, apesar de ter contornos diferentes, uma vez que, segundo o Correio da Manhã, o recluso em questão teve direito a uma saída precária de dois dias e não regressou à cadeia, como estava previsto.