Um incêndio na serra de Monchique, no Algarve, chegou a ser combatido esta tarde por mais de 10 meios aéreos e cerca 200 operacionais, apoiados por 65 viaturas. A resposta a este fogo que foi sinalizado às 15h24 foi muito rápida e envolveu logo mobilização de aviões e passado duas horas, o site da Proteção Civil dava já o incêndio como estando em fase de resolução. Fonte dos bombeiros voluntários Monchique confirmou ao Observador a existência da ocorrência, sem avançar mais detalhes.

Citado pela Lusa, o presidente da câmara de Monchique, Paulo Alves, afirmou que o fogo atingiu uma “zona densamente arborizada” na encosta norte da Foia que é o ponto mais alto do distrito de Faro. A área atingida era composta por eucaliptal e “não existiram casas em risco”.

A serra de Monchique é uma das zonas de maior risco de incêndio no sul do país, tendo sido afetada por um grande fogo em 2018. Já no fim de semana passada, o fogo que começou no concelho de Odemira e que esteve ativo durante quatro dias chegou ao ameaçar o concelho de Monchique já no Algarve depois de ter atingido Aljezur.