A REN Gasodutos transferiu, até 30 de junho, 68,6 milhões de euros, de um total alocado de mil milhões de euros, para apoiar as empresas face ao aumento do preço do gás natural, disse fonte oficial da empresa.

Em resposta à Lusa, a mesma fonte recordou que, em dezembro do ano passado, “para ajudar as empresas a fazer face ao aumento do preço do gás, o Estado português estabeleceu através do Decreto Lei n.º84-D/2022 um regime transitório de estabilização do preço do gás natural para consumos realizados em 2023”.

Assim, “a REN Gasodutos, enquanto Gestor Técnico Global do Sistema Nacional de Gás, ficou responsável pela transferência das verbas devidas aos comercializadores que solicitem o apoio e que cumpram os requisitos para o mesmo”, indicou. Segundo a REN, estes montantes “são estabelecidos através de uma fórmula constante no mencionado decreto-Lei, que incorpora a evolução do preço de mercado grossista de Gás Natural (MIBGAS)”.

