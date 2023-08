No passado mês de maio, Edward Young deixou o seu cargo na Casa Real, ao fim de 19 anos ao serviço de Isabel II. Agora foi nomeado secretário privado permanente de Carlos III (permanent lord-in-Waiting). O anúncio foi feito pelo palácio a 15 de agosto. Young é também uma personagem do enredo que envolve os duques de Sussex e ficou imortalizado no livro de memórias do príncipe Harry como “The Bee” (“O Abelha”).

Young não escapou ao detalhado livro de memórias do filho mais novo de Carlos e Diana, “Na Sombra”, que explica que a alcunha se deve à aparência “de rosto oval e difuso” e tendência por “circular com grande tranquilidade e elegância”. Contudo o príncipe acrescenta que Young “tinha tanta elegância que as pessoas não o temiam. Grande erro. Por vezes o seu último erro”, cita a Tatler.

O então secretário da Rainha era visto por Harry como um dos responsáveis pelo Megxit, uma vez que considerava que Young nada fez em relação às notícias contra Meghan que estavam a sair na imprensa. Young fazia parte de um trio de altos funcionários reais que terão ajudado a tratar das negociações da saída dos duques de Sussex da família real. Ao “Abelha” juntava-se “o Mosca”, ou seja, Simon Case que trabalhava com o príncipe William, e “o Vespa” que era Clive Alderton, o secretário do então príncipe Carlos.

O privilégio que foi concedido a Young é muito raro, uma vez que alguém com este cargo pode representar o soberano em ocasiões reais e de estado. Há dois tipos de secretários privados (ou lords-in-waiting): os políticos, que são nomeados pelo governo, e os não políticos, que são nomeados pelo monarca, segundo explica a Vanity Fair. O secretário privado é o membro mais sénior entre os funcionários da casa real. Faz parte das suas funções ser “o canal de comunicação entre o chefe de estado e o governo”, segundo cita a Tatler, mas também faz a ligação com as forças armadas, com a Igreja e com as organizações das quais o Rei é patrono. “Sua Majestade tem um grande respeito por Lord Young e está grato por todo o trabalho que fez pela sua mãe, muitas vezes sob grande pressão”, disse uma fonte ao Daily Mail. “Esta nova é um reflexo disso.”

Sir Edward Young foi secretário privado da Rainha Isabel II desde 2004 até à morte da monarca, em setembro de 2022. Foi ele o argumentista do pequeno vídeo que a soberana fez com Daniel Craig nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, conta o Telegraph. Durante um curto período de tempo esteve a trabalhar com o secretário do novo Rei, para facilitar a transição de soberanos, mas retirou-se depois da coroação de Carlos III, em maio de 2023. Young terá usado o seu “vasto caudal de sabedoria e experiência para ajudar a levar a cabo a mudança de reinado”, segundo cita a Vanity Fair.

Quando se retirou recebeu várias condecorações por serviços prestados ao palácio. Foi nomeado membro vitalício da Câmara dos Lordes na qualidade de barão Young, de Old Windsor. Também foi nomeado cavaleiro da Gran Cruz da Ordem de Bath e ascendeu a cavaleiro da Gran Cruz da Real Ordem Victoriana.

Edward Young nasceu em 1966, estudou no colégio interno de Reading e trabalhou no Banco Barclays entre 1985 e 1997, onde chegou a vice-diretor de relações públicas corporativas. Depois passou para a política e foi assessor no Partido Conservador. O passo seguinte foi na comunicação social e, em 2001, foi chefe de comunicação do grupo britânico Granada plc. Em setembro de 2004, chegou à Casa Real, onde começou como assistente do secretário privado da rainha e em 2017 sucedeu ao seu chefe e tornou-se o secretário provado da soberana.