Desde que o trabalho não declarado passou a constituir crime, punido com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias, o registo de trabalhadores do setor doméstico na Segurança Social triplicou.

Só nos meses de maio, junho e julho, revela o Público na edição deste domingo, a partir de dados disponibilizados pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, foram declarados 7.298 trabalhadores domésticos — no mesmo período do ano passado tinham sido 2.479.

Na análise ao ano como um todo, a tendência mantém-se, com 14.952 trabalhadores registados entre janeiro e julho — um aumento de 103% em relação a 2022, em que foram declarados, no mesmo intervalo temporal, 7.369 trabalhadores do setor doméstico; e de 123% na comparação com os 6.715 empregados declarados nos primeiros sete meses de 2021.

Ainda segundo o Público, que cita as estimativas da Organização Internacional do Trabalho, em Portugal existirão cerca de 109 mil trabalhadores domésticos. 106 mil, 97%, são mulheres.