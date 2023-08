Entre as 16 músicas que constam na nova versão do “Greatest Hits”, dos Queen, há um clássico que está a faltar. “Fat Bottomed Girls”, originalmente lançada em 1978 no álbum “Jazz”, foi retirada da coletânea da banda britânica por ser considerada “inapropriada” para crianças.

Reconhecido como o álbum mais vendido de sempre no Reino Unido, “Greatest Hits” está agora disponível na plataforma de streaming para crianças Yoto. Apesar de considerar ser a forma ideal para introduzir aos mais novos a herança musical dos Queen, a plataforma deixa um aviso para os pais, alertando que as letras de algumas faixas “contêm temas para adultos, incluindo referências ocasionais a violência e drogas”.

“Estas são as gravações originais e não editadas. Embora não sejam usados palavrões, aconselha-se a discrição dos pais ao reproduzir este conteúdo para ou perto de crianças mais novas”, pode ler-se na nota publicada pela Yoto.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A letra da “Fat Bottomed Girls” poderá ser a razão para ter sido retirada do álbum. Na mesma, o vocalista Freddie Mercury canta: “Left alone with big fat Fanny / She was such a naughty nanny/ Big woman, you made a bad boy out of me”. (“Deixado sozinho com a gorda Fanny / Ela era uma ama tão marota/ Mulher grande, fizeste de mim um menino mau”, em português).

Já os membros da indústria musical dizem “não perceber porque é que uma canção tão divertida e bem-humorada não pode ser aceite na sociedade atual”. Segundo o Daily Mail, consideraram a decisão “o woke enlouquecido”, deixando a pergunta: “Por que não apreciar pessoas de todas as formas e tamanhos, como a sociedade está a dizer que devemos fazer, em vez de nos livrarmos dela?”

De acordo com a Billboard, “Fat Bottomed Girls” ajudou o “Greatest Hits” dos Queen a atingir vários recordes nas tabelas mundiais. Lançado em 1981, o álbum ultrapassou em 2022 as 1.000 semanas no Top 100 da lista britânica Official Albums Chart.