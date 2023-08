Em atualização

O presidente do VOX, Santiago Abascal, confirmou, esta terça-feira, ao Rei Felipe VI que vai apoiar a investidura do líder do Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo. Por sua vez, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, desvalorizou a aliança entre os partidos e garantiu que só uma “maioria possível”: “Uma progressista liderada pelo PSOE”.

O monarca está a receber, esta terça-feira, os líderes partidários, tendo já tido um encontro com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, e com Santiago Abascal. Por volta das 16h (menos uma hora em Lisboa), Felipe VI recebe o líder do PP, que está a tentar reunir os apoios para uma eventual investidura.

Na sessão com o Rei, Santiago Abascal deu apoio ao líder do PP, mas impôs uma condição: que a força partidária liderada por Alberto Núñez Feijóo “não colabore de nenhuma forma com o cordão sanitário” que se pretende “estabelecer” à volta do VOX.

Esta decisão surge um dia após o VOX ter ameaçado que não apoiaria uma investidura do PP por conta de os populares não terem votado em nenhum candidato do partido de Santiago Abascal para fazer parte da Mesa do Congresso.

Em declarações aos jornalistas citado pelo El País, Santiago Abascal relembrou esse episódio, pedindo ao líder do PP que mostre “respeito aos eleitores do VOX”, que não entendem “que a terceira força política tenha ficado fora da Mesa do Congresso”. Para mais, insistiu que os populares têm de “valorizar” os acordos firmados em várias comunidades autónomas e regiões.

Santiago Abascal salientou que é necessário um governo de direita para “recuperar a neutralidade das instituições”. É igualmente preciso, disse o líder partidário, um “compromisso para acabar com a pretensão de algumas minorias de impor um apartheid aos três milhões de espanhóis” que votaram no VOX.

Esta terça-feira, o Rei Felipe VI, após encontrar-se com Alberto Núñez Feijóo, vai reunir-se com a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol, para determinar que candidato poderá apresentar-se à investidura.

Neste momento, Alberto Núñez Feijóo tem assegurado o apoio de 172 deputados: os 137 do PP, 33 do VOX, 1 do UPN e 1 da Coalición Canária. Ainda assim, faltam-lhe seis para conseguir formar governo.

Sánchez não atira a tolha ao chão e garante que PSOE tem apoios para formar governo

Poucos minutos após o apoio de Santiago Abascal ao PP, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, desvalorizou essa hipótese e indicou que o PSOE é o partido que conseguirá formar governo. “Estamos em condições de garantir a investidura”, afirmou numa conferência de imprensa, tendo dito que comunicou ao Rei que é capaz de “articular uma maioria parlamentar exigida para a formação de um governo progressista”.

Lembrando o “contexto internacional complexo”, Pedro Sánchez manifestou-se disposto a desempenhar a “tarefa” de governo Espanha nos próximos anos. As eleições de 23 de julho e a eleição para a Mesa do Congresso — que deram uma primeira vitória aos socialistas com a eleição de Francina Armengol — deixaram claro, de acordo com o líder do PSOE, uma “evidência”: “Só há uma maioria parlamentar possível: é uma progressista liderada pelo PSOE”.

“Os que propuseram derrotar a atual proposta não obtiveram os votos para materializar a sua opção. Fracassaram e foram derrotados nas urnas”, atirou Pedro Sánchez, que indicou que os “esforços” da direita para “materializar uma investidura” são “legítimos”, mas são “insuficientes”.

Mandando uma mensagem ao Rei Felipe VI, Pedro Sánchez disse que não vai hostilizar a decisão do monarca, mesmo que esta seja que Alberto Núñez Feijóo deverá tentar formar governo. “O Chefe de Estado conta com o respeito e o apoio do PSOE”, assinalou. “O PSOE continua fiel ao que diz a Constituição e ao que decide o Chefe de Estado.”

Sobre os apoios dos independentistas, o socialista garantiu que o PSOE é o partido que conseguiu pacificar o país, “após uma crise” gerada pelos populares — e que por isso merece o voto de confiança daqueles partidos, que, até ao momento, ainda não estão garantidos.