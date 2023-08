Em atualização

Mais de 1.100 operacionais estavam no terreno pelas 00h30 desta quinta-feira no combate às chamas nos incêndios que deflagraram em Nelas, distrito de Viseu, e em Ourém, distrito de Santarém, de acordo com a Proteção Civil.

O incêndio em Urqueira, Ourém, que deflagrou pelas 18h33 de quarta-feira, mobilizava pelas 00h30 622 operacionais, apoiados por 185 viaturas, segundo dados na página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Este fogo, com duas frentes ativas, fez uma progressão de 1.250 metros por hora, devido ao vento, e tem no local mais de 600 operacionais, disse à Lusa fonte da Proteção Civil. “Andou muito perto de habitações, mas não tivemos habitações atingidas. Preventivamente evacuámos uma habitação para a zona de concentração e apoio à população, que o Serviço Municipal criou em Casal Bernardes, com o apoio da Ação Social”, explicou David Lobato, num balanço à Lusa na quarta-feira à noite.

Segundo o comandante, estão cinco máquinas de rasto “em todo o perímetro de incêndio”, que procuram “fazer faixas para os bombeiros” controlarem o incêndio, de modo a que “não fuja ao seu controlo”.

Uma das frentes ativas poderá entrar em resolução “durante as próximas duas a três horas”. Outra das frentes, “virada para Caxarias, ainda dá alguma preocupação”, admitiu David Lobato, ao revelar que este foi um “incêndio de vento, com sete a dez quilómetros de extensão”.

Neste momento não existem casas em risco, mas durante a tarde o fogo esteve próximo de algumas habitações. “Este município tem as habitações muito próximas da floresta” e “há sempre o pânico das pessoas quando estão a ver o incêndio a chegar perto das suas casas e não têm os meios”, apontou.

Fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu revelou, igualmente à Lusa, que que a circulação na EN 231 foi restabelecida pelas 22h30 de quarta-feira. Assim, a única estrada cortada devido ao fogo no concelho de Nelas é a Estrada Municipal 1475.

Fogo em Nelas pode ficar dominado durante a madrugada

Já o incêndio que deflagrou pelas 12h24 de quarta-feira em Senhorim, concelho de Nelas, mobilizava pelas 00h30 495 operacionais, apoiados por 156 viaturas. O comandante do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, Miguel Ângelo David, assumiu, num balanço feito na quarta-feira à noite, que o incêndio possa ficar dominado durante a madrugada.

No mais recente balanço, Miguel Ângelo David referiu que havia “apenas uma frente ativa, com cerca de 1.200 metros”, e “não há populações em risco e não houve habitações afetadas”. A frente ativa reduziu-se entretanto para cerca de 700 metros, segundo fonte da autarquia.

O comandante sub-regional de Viseu Dão Lafões esclareceu que houve quatro pessoas retiradas “que não teve a ver com uma situação direta do incêndio, mas teve a ver com uma situação de ansiedade”, sendo “quatro crianças com a mãe grávida”. “Temos um total de seis assistidos, destes, dois são civis e os restantes são bombeiros e tem a ver, essencialmente, com questões relacionadas com o fumo e com o calor”, referiu.

Joaquim Amaral, presidente da Câmara Municipal de Nelas, confirmou que o pavilhão municipal, situado na vila, onde foi montado um centro de acolhimento, “continua com 16 pessoas que vão lá pernoitar, por uma questão de precaução”, apesar de admitir que “o número pode mudar”.