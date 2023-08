O aniversário da morte da Rainha Isabel II não vai ser assinalado por nenhum evento público. Tal como a monarca fazia relativamente ao seu pai, também o Rei Carlos III vai passar o dia de forma “tranquila e em privado”, avançou a BBC.

Desta forma, no dia 8 de setembro, dia que marca também a subida do Rei Carlos III ao trono, não está prevista uma reunião privada da família real por ocasião do aniversário. No entanto, prevê-se que os membros da realeza estejam no castelo de Balmoral, na Escócia, onde a rainha passava as suas férias de verão.

De acordo com o Cabinet Office, um memorial nacional para a homenagear a Rainha será “encomendado na devida altura”. Caso sejam marcados outros eventos comemorativos nessa semana, não se espera que os reis Carlos III e Camila participem.

Este fim-de-semana, os monarcas inauguraram as suas férias de verão no Castelo de Mey, na Escócia, que em tempos pertenceu à Rainha Mãe, onde se acredita que passem algum tempo. Ao longo das férias, espera-se que se dirijam depois à sua residência privada de Birkhall, na propriedade de Balmoral, onde deveram receber os membros da família real, incluindo o Príncipe e a Princesa de Gales.