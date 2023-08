Isabel II iria certamente usar com gosto os novos selos dos correios britânicos, o Royal Mail, uma vez que foi criada uma coleção de 10 selos para celebrar os 65 anos do famoso urso Paddington.

O simpático urso apareceu pela primeira vez em 1958 no livro “A Bear Called Padington” (Um Urso Chamado Paddington), de Michael Bond. E esta é a primeira vez que tem uma coleção de selos dedicada só a si, embora já tenha aparecido numa outra coleção em edição comemorativa da televisão infantil em 2014 e num outro conjunto lançado em 1994, lembra a BBC.

Na verdade há dois conjuntos de selos. Um conjunto conta com seis selos que são desenhos coloridos do cartoon que o animador Ivor Wood publicou pela primeira vez no jornal London Evening News, na década de 1970. E há mais quatro selos que são momentos da série de televisão, também da autoria de Wood, que passou na BBC em 1976. No primeiro conjunto, há dois selos de primeira classe (que devem custar alguns cêntimos), dois selos de duas libras (2,33 euros, aproximadamente) e mais dois selos de 2, 20 libras (2,56 euros, aproximadamente), mas também há cartões com conjuntos.

Nestes selos, além de Paddington, é possível ver um pequeno perfil do Rei junto do valor do selo. As coleções e selos individuais estarão à venda a partir de 5 de setembro.

O urso Paddington faz parte da infância de gerações de pessoas no Reino Unido e chegou a todo o mundo num vídeo em que tomava chá com Isabel II, que passou no início do concerto de celebração do jubileu de platina da Rainha. Meses mais tarde, quando a soberana morreu, vários ursos peluche Paddington em diferentes tamanhos foram colocados em memoriais como homenagem.