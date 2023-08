Portugal é o país da zona euro onde os preços na hotelaria mais subiram nos últimos dois anos, um aumento a rondar os 70%. Esta é a conclusão de um estudo feito por um economista do IÉSEG School of Management, Eric Dor, citado esta segunda-feira pelo Jornal de Negócios.

O aumento, que nos cálculos de Eric Dor foi de 71%, em média, leva a que uma noite num hotel que poderia custar, em média, 100 euros em junho de 2021, passou a custar 171 euros. O início do período de referência corresponde a um momento em que não tinha ainda começado a atual crise inflacionista e, na altura, os vários países europeus estavam a recuperar dos confinamentos sanitários mais duros que marcaram o início de 2021.

Se em Portugal os preços dos hotéis subiram, em média, 71%, no mesmo período houve um aumento geral dos preços de 14,2%, o que significa que os preços da hotelaria subiram muito mais rapidamente do que os preços no resto da economia.

O estudo de Eric Dor coloca Portugal no topo dos países da zona euro, na contabilização do aumento dos preços. Depois de Portugal, que está no topo da tabela, aparecem a Croácia (63%), Espanha (57%) e os países bálticos: Letónia e Lituânia (ambos com um aumento de 52%) e Estónia (48%).