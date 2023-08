Até aqui, a Volvo viveu apenas de modelos com formas de berlina, carrinha e SUV. Curiosamente, agora que começa a acabar com as berlinas e carrinhas em alguns mercados (outros se seguirão?), o construtor sueco promete apresentar a 12 de Novembro o seu primeiro monovolume (MPV, de Multi Purpose Vehicle), modelo com que pretende reforçar uma gama de SUV, a solução da moda que tanto agrada aos clientes.

O novo MPV eléctrico é denominado EM90 e definido pela Volvo como uma “sala escandinava sobre rodas”, indiciando que se trata de um modelo que oferece um habitáculo onde se está como em casa, com uma aposta no design nórdico e em que é possível deslocar-se do ponto A para o ponto B com um nível de conforto superior ao proporcionado por um SUV com a mesma volumetria.

Este é o Zeekr 009, que serve de base ao Volvo EM90, o futuro monovolume da marca sueca 8 fotos

O teaser revelado permite ver um MPV de dimensões que parecem similares às do EX90, o novo SUV topo de gama da marca, mas igualmente muito similar ao Zeekr 009, um MPV concebido pela Zeekr, outro fabricante do grupo chinês Geely, que também controla a Volvo e a Polestar. O tecto panorâmico em vidro destaca-se no tejadilho, mas há detalhes que apontam para vincadas ligações umbilicais do EM90 com o 009, a começar por elementos tão simples quanto os puxadores das portas.

Será curioso esperar por dia 12 de Novembro para ver o que a Volvo consegue produzir com base no Zeekr 009, sabendo que os suecos possuem um design forte e com personalidade, ao contrário do que acontece com o 009, que parece um veículo demasiadamente desenhado por chineses e apenas para chineses. Mas o MPV da Zeekr tem os seus trunfos, a começar por uma bateria com uma capacidade de 140 kWh, desconhecendo-se a sua densidade energética. Outro dos argumentos que favorecerá o Volvo EM90 reside no potencial da plataforma SEA, que é específica para veículos eléctricos e que já equipa modelos da Polestar, Lotus e Zeekr, podendo acolher um motor por eixo com um total de até 540 cv.