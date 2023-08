Foram os leitores dos 15 aos 35 anos que mais compraram livros em Portugal no último ano. A conclusão faz parte de um estudo realizado pela GFK a pedido da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), que promove esta semana em Lisboa a primeira edição do Book 2.0, um evento que pretende promover uma reflexão em torno do futuro do livro e do mercado livreiro.

Na abertura do Book 2.0, no Picadeiro Real, em Lisboa, Pedro Sobral, presidente da APEL, apresentou as principais conclusões do estudo, focando-se no impacto que a pandemia de Covid-19 teve no consumo de livros em Portugal e nos números relativos aos últimos 12 meses, fazendo um retrato do mercado atual.

Depois de uma quebra acentuada em 2020 e 2021, resultado da situação pandémica e das restrições impostas para combater a Covid-19, o mercado dos livros subiu em 2022, atingindo o valor mais alto desde 2019: 175 milhões de euros, um crescimento de 21 milhões de euros em relação a 2019. Embora pareça um valor elevado, Pedro Sobral lembrou esta quinta-feira que a indústria portuguesa dos livros tem um peso muito inferior ao da União Europeia.

