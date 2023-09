O Governo pagou, até final de julho, 99,3 milhões de euros de apoio às rendas, de acordo com os dados da execução orçamental referentes aos sete primeiros meses do ano divulgados na última semana pela Direção Geral do Orçamento (DGO).

Este é o valor inscrito como despesa já realizada (até final de julho) para o apoio extraordinário às rendas, menos de metade do valor total que o Governo destinou à medida — 240 milhões de euros.

Os últimos dados revelados pelo ministérios da Habitação, das Finanças e do Trabalho e Segurança Social apontavam para a transferência pela segurança social de um pagamento total de 118,14 milhões para 181.525 famílias, segundo noticiou o Dinheiro Vivo. O valor registado pela DGO está ligeiramente abaixo, mas revela que ainda não se chegou a metade da estimativa para a despesa desta medida para o conjunto do ano.

