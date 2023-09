A Bienal de Ilustração de Guimarães (BIG) deste ano vai atribuir o Prémio Carreira a Manuela Bacelar, que vai ter uma exposição dos seus trabalhos mais representativos no Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG).

Nascida em Coimbra, em 1943, Manuela Bacelar mudou-se para o Porto em 1971, “de onde irradiará uma vasta obra de ilustração para crianças em livros, cartazes e filmes de animação”, considera a organização da BIG, no site do evento que acontece entre 20 de outubro e 31 de dezembro.

A obra gráfica de Manuela, sobretudo no fecho da década de 80, tem a maior importância na evolução da edição para crianças em Portugal. Manuela reintroduziu uma qualidade pictórica e poética que andava arredada da ilustração para crianças desde os anos 60. A densidade matérica do seu trabalho, a dimensão onírica dos cenários, herança segura do curso de pintura na Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis e da formação na Checoslováquia, marcariam um legado a ser seguido por ilustradores da geração seguinte”, refere a organização sobre a ilustradora.

A BIG recordou que, “em 1989, Manuela é surpreendida pela notícia de que vai ganhar o galardão mais importante da ilustração para crianças, a Maçã de Ouro da Bienal Internacional de Bratislava [hoje capital da Eslováquia]”, atribuído pelas ilustrações do livro “Silka”, “uma curiosa lenda nórdica que a escritora Ilse Losa, cúmplice habitual de Manuela, vai contar à sua maneira e para a qual Manuela fará belíssimas ilustrações”.

Manuela ilustrou mais de 90 livros para crianças a que se podem juntar meia dúzia de manuais escolares e alguns raros livros orientados para o público adulto. Duas das suas obras mais célebres têm sido reeditadas ao longo dos anos. Em 2017, ‘Os ovos misteriosos’ têm a sua 22.ª edição e ‘AEIOU, História das cinco vogais’, a sua 13.ª. A série Tobias continua a ser reimpressa regularmente. Tem obras traduzidas em França, Bélgica, Dinamarca, Líbano, Marrocos e Espanha”, lembra a bienal.

A exposição do Prémio Carreira 2023 da BIG, que tem um valor monetário de 10 mil euros, tem curadoria de Jorge Silva, vai ser inaugurada no dia 21 de outubro e ficar patente até ao último dia do ano.