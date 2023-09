O cenário tem sido recorrente no US Open: tosse, espirros, febre, problemas intestinais e de estômago e vários tenistas a queixarem-se de uma aparente gripe. O assunto até tem sido tratado na base da rábula, com os atletas a revelarem que apanharam “o bicho” do Grand Slam norte-americano e o aparente contágio a ser associado ao ar condicionado, aos balneários e às salas de imprensa. Ainda assim, a história pode ter uma dimensão diferente.

O US Open está a decorrer em Nova Iorque, nos Estados Unidos, numa altura em que uma nova vaga da Covid-19 está a afetar o país: de acordo com o The New York Times, os últimos dados indicam que existem 620 mil novos casos diários em território norte-americano, com a região de Nova Iorque a representar os números mais altos. Nas últimas semanas, as hospitalizações por Covid-19 mais do que duplicaram na cidade.

Ons Jabeur after beating Osorio at US Open: “She plays unbelievable. I’m not feeling my best today. Thank you guys for cheering for me.. I was trying.. it’s not easy playing her. She was trying to make me run even more” ???? pic.twitter.com/1g3QeULLvK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2023

A associação das aparentes gripes do US Open à Covid-19 surgiu no momento em que John McEnroe, antigo tenista e atual comentador televisivo, anunciou que tinha testado positivo depois de ter alguns sintomas. O Grande Slam norte-americano está a decorrer sem qualquer tipo de restrições e não exige certificado de vacinação ou testagem obrigatória a nenhum participante, treinador, elemento do staff ou espectador — como, aliás, é agora prática comum em praticamente todo o mundo depois da disseminação globalizada das vacinas.

Uma das tenistas mais afetadas pelo “bicho” do US Open foi Ons Jabeur, número 5 do ranking WTA que chegou à final do torneio há um ano e que já perdeu a final de Wimbledon na atual temporada. A tunisina disputou várias partidas com visíveis limitações respiratórias, parando várias vezes para tossir e chegando a pedir um time out para ser assistida pela equipa médica.

Dominic Thiem retires against Ben Shelton at the US Open due to some type of abdominal issue. He was hunched over on the bench & talking to the physio. He said he threw up before the match. Domi has made so much progress these last few months. Such a shame. ???? pic.twitter.com/jN2FPzAjOp — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2023

“Estou um zombie porque estou com gripe. Estou a tomar muita medicação”, explicou Jabeur, que esta segunda-feira foi eliminada pela chinesa Qinwen Zheng nos oitavos de final, numa das conferências de imprensa. Já Dominic Thiem acabou mesmo por desistir do encontro contra Ben Shelton, queixando-se de problemas gastrointestinais na antecâmara da partida: o austríaco apresentou-se visivelmente doente, agachando-se com a mão na barriga junto à rede e lutando contra vómitos, e abdicou.

O finlandês Emil Ruusuvuori nem sequer enfrentou Andrey Rublev, invocando uma “doença não especificada” como motivo para a falta de comparência. Christopher Eubanks perdeu um jogo durante a partida contra Benjamin Bonzi para ir à casa de banho, Hubert Hurkacz também pediu um time out para ser assistido pela equipa médica e o norte-americano Tennys Sandgren ficou doente após ser eliminado, recorrendo às redes sociais para sublinhar que tinha apanhado “o bicho” do US Open.

O tema tem sido protagonista no último Grand Slam do ano, não só pela clara disseminação de um aparente vírus entre os atletas como também pela possível ligação à Covid-19. Nos últimos dias, um conhecido epidemiologista norte-americano garantiu não ter dúvidas — os casos estão associados à nova vaga da doença que está a afetar os Estados Unidos. “Não entendo como é que as pessoas estão perplexas. É Covid. Ponto final. Enquanto a última variante do SARS-2 se espalha pelo mundo, uma doença misteriosa com os mesmos sintomas que a Covid-19 está a espalhar-se no US Open”, escreveu, ironicamente, Michael Olesen.