Paços de Ferreira vai executar o projeto “Bairro Capital do Móvel”, com um investimento, já aprovado, de 913 mil euros, na promoção digital e modernização do comércio, informou nesta terça-feira a autarquia local.

Segundo aquele município do distrito do Porto, a medida intitulada “Bairro Capital do Móvel” assenta numa parceria entre a Câmara e a associação empresarial e será apoiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo-se a adesão de 297 estabelecimentos. Aquele projeto pretende “apoiar a retoma, a revitalização e a modernização do comércio local e serviços ao consumidor com atividade nos eixos urbanos centrais da cidade”, assinala-se numa nota de imprensa.

Indica-se, ainda, que o Bairro Capital do Móvel ocupará o espaço urbano e comercial de maior densidade na região, com uma área de implantação de cerca de 8 hectares, e mobilizará investimento em digitalização, formação, apoio ao empreendedorismo, eventos e diversas iniciativas de âmbito social e ambiental”.

De acordo com os promotores do projeto, até 2025, espera-se, assim, atrair para o centro de Paços de Ferreira “mais acessibilidade e interação da população através de centros de informação digital, reabilitação urbanística e sinalética, sistemas de conectividade, mobiliário urbano inteligente, sistemas de controlo de tráfego, digitalização de infraestruturas de estacionamento e sistema de informação e monitorização de transportes públicos”.

A apresentação e assinatura dos compromissos do projeto estão agendadas para quarta-feira, no Palácio da Bolsa, no Porto.