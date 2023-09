Depois das críticas feitas no Facebook a Sérgio Conceição, “não numa publicação mas numa conversa num grupo privado do Facebook que alguém mandou cá para fora”, Rui Moreira veio contextualizar aquilo que disse sobre o treinador dos azuis e brancos colocando o enfoque numa outra perspetiva: mais do que estar a visar alguém em concreto, a ideia passava sobretudo por defender a SAD do FC Porto das críticas.

“Na conversa estavam a atacar a SAD. A SAD é chacinada quando corre mal e quando ganha é mérito do Sérgio. Gosto de um treinador que sabe ganhar, que sabe empatar e que sabe perder. Mas ele não contribui para o bom nome do clube, falta-lhe fair play. Não vale a pena escamotear, o que se passou na Supertaça correu o mundo. Os sócios e adeptos têm a obrigação, até estatutária, de dignificar o clube e o emblema. Aquilo que ele fez não dignifica, assim como recusar usar a braçadeira de treinador ou as sucessivas expulsões”, especificou o presidente da Câmara Municipal do Porto ao jornal O Jogo, recordando que, quando houve o ataque ao carro onde seguia a família do técnico após a derrota com o Club Brugge, foi “o primeiro a levantar a voz a pedir que a administração tomasse uma posição firme em sua defesa”.

“Tenho direito à minha opinião e darei sempre porque sou independente. Há um claro problema com a equipa que não pode ser permanentemente endossado a terceiros, à SAD ou aos comissionistas ou aos jogadores que não prestam. Mas não são melhores do que os do Rio Ave, do Farense ou do Arouca? Atirar as culpas para a política de contratações da SAD é andarmos a enganarmos a nós próprios. Quem é que quis o David Carmo?”, prosseguiu Rui Moreira nas declarações ao jornal desportivo, voltando a frisar o “respeito profissional” por Sérgio Conceição mas dizendo que “já não é bom para o clube”.

Print da conta pessoal e privada de Rui Moreira, não a institucional. Rui Moreira, além de presidente da CM do Porto, é membro do Conselho Superior do FC Porto, na lista de Pinto da Costa. https://t.co/TdjnroBuXz pic.twitter.com/Rd6oii8tOe — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 5, 2023

O presidente da Câmara do Porto falou também da resposta nas redes sociais de Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões. O senhor presidente da Mesa da Assembleia Geral [Lourenço Pinto] é quem convoca as reuniões do Conselho Superior e sabendo que eu tenho uma agenda muito preenchida não tem a preocupação de as articular comigo, envia apenas a convocatória, muitas vezes perto da data, e nessa altura já tenho outros compromissos. Sendo eu o cabeça de lista seria normal haver vontade de articular. Por outro lado, na única vez em que, por escrito, solicitei a marcação de uma reunião, sem especificar a data, não entendeu ser conveniente fazê-lo. Está no seu direito, mas podia tê-lo feito”, salientou Rui Moreira, reforçando também que não é arguido em qualquer caso de corrupção como foi dito por Madureira.

De recordar que toda a polémica veio à baila esta terça-feira, quando começaram a circular nas redes sociais comentários de Rui Moreira, através do seu perfil pessoal no Facebook, que visavam Sérgio Conceição. “Agora teremos o Mini [n.d.r.: Francisco Conceição]. Que saiu a dizer mal e de borla. E o Sérgio Conceição de volta a fazer cenas no banco. E continua tudo cego. Culpam a SAD, os jogadores, os árbitros, o VAR, até o apanha bolas, o anti-jogo dos adversários… Ninguém vê o óbvio. Temos um treinador falhado. Agradeçamos o passado e xau que se faz tarde. Porque com ele não vamos lá. E não tem fair play“, disse. “Falhado é o presidente da Câmara arguido num processo de corrupção”, escreveu depois o líder da principal claque dos azuis e brancos. “Vergonha é ser eleito pelos sócios e não comparecer nas reuniões do Conselho [Superior]”, acrescentou mais tarde Fernando Madureira, também na sua página no Instagram.