Já aqui lhe demos conta das principais alterações introduzidas com a actualização a meio do ciclo de vida do ID.3, o primeiro modelo eléctrico da Volkswagen a ser projectado sobre uma plataforma específica para veículos alimentados a bateria, a arquitectura MEB. Passados apenas três anos depois de ter começado a chegar aos clientes, o hatchback alemão foi revisto para corrigir as principais críticas de que foi alvo por parte dos clientes e, por outro lado, responder à concorrência. Esta aumentou nos últimos anos, o que obrigou o construtor germânico a reajustar-se, inclusivamente no preço. Os valores que acabam de ser anunciados para o mercado português, onde o renovado ID.3 já está disponível, são reflexo disso, arrancando nos 42.460€. Segundo a marca, este preço como que dá continuidade aos descontos que a Volkswagen começou a praticar em Junho, para escoar as últimas unidades do “antigo” ID.3, na medida em que o modelo que sai de cena custava entre 44.000 e 45.000€.

Os referidos 42.460€ correspondem à versão de acesso à gama do renovado ID.3, denominada Pro. Neste caso, o eléctrico alemão continua a estar equipado com uma bateria de 58 kWh, recarregável até 120 kW corrente contínua (DC), e motor de 204 cv, anunciando um ligeiríssimo ganho em autonomia (428 km em WLTP).

O mesmo motor eléctrico surge combinado com a bateria de 77 kWh na versão Pro S, a qual custa 48.415€ entre nós. Preparado para lidar com até 170 kW de potência em DC, no que é uma melhoria face à anterior geração, este acumulador permite ao hatchback alemão anunciar 559 km entre visitas ao posto de carregamento.

O "upgrade" no interior é notório. Resta saber se convincente a ponto de convencer potenciais clientes do Tesla Model 3, que é mais barato… 20 fotos

A versão GTX será a mais potente (motor de 299 cv associado à bateria de maior capacidade) e deve chegar a Portugal só no próximo ano, algures entre Março e Abril. De ressaltar que, ao contrário das restantes versões GTX noutros modelos da família ID, no caso do 3 esta designação não é sinónimo de tracção integral, limitando-se ao incremento de potência. No nosso país, o preço estimado deverá fixar-se nos 52.930€.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Tivemos ocasião de ter um primeiro contacto com o renovado ID.3 num trajecto tão curto que seria prematuro fazer juízos sobre o consumo. No entanto, tal permitiu avaliarmos as principais alterações introduzidas. Há, efectivamente, um aumento da sensação de qualidade a bordo, com melhores materiais e acabamentos. Tal como aconteceu no passado com o T-Roc, a Volkswagen ouviu as críticas dos clientes e decidiu reduzir os plásticos duros a bordo. De caminho aumentou a integração de materiais sustentáveis (70% dos materiais usados nos bancos e forras das portas são reciclados) e passou a revestir o volante multifunções com couro sintético (animal free). No interior, nota ainda para o facto de o ecrã central passar a ser de 12” de série (antes 10”), usufruindo de um novo software para mitigar as queixas de utilização. O tablier, em slush e com pespontos, apresenta-se mais agradável ao toque e visualmente mais atraente.

Equipamento de série ↓ Mostrar ↑ Esconder App Connect por wireless

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Cruise control adaptativo

Ar condicionado automático

Faróis dianteiros em LED

Luz ambiente 10 cores

Light assist

Voice control

Lane assist

Keyless go

Sistema de infotainment de 12 polegadas

Jantes em liga leve de 18 polegadas

Versão Pro S junta a esta lista jantes em liga leve 19’, estofos em artVelours, ajuste eléctrico nos bancos dianteiros com sistema de massagem

Com esta actualização, a marca continua a apostar na venda de funções on demand, da navegação à iluminação, e aproveitou para introduzir as versões mais recentes de alguns sistemas de assistência à condução, nomeadamente o Travel Assist e o Park Assist Plus.

Segundo os responsáveis da Volkswagen em Portugal, o renovado ID.3 deverá contribuir para que a marca chegue ao final do ano com um peso de 25% de eléctricos no seu mix de vendas (até Agosto era 21%). De referir que 90% das vendas deste tipo de veículos é absorvida por frotas e empresários em nome individual. Curiosamente, ainda de acordo com a VW, a maioria dos clientes que entram num stand começa por pedir informações sobre um modelo eléctrico, mesmo que esse interesse não se venha a materializar depois numa venda.