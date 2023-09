Foi o próprio secretário-geral das Nações Unidas quem anunciou ter enviado uma carta às autoridades russas. António Guterres revelou ter partilhado “um conjunto de propostas concretas” ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo para tentar restaurar o Acordo de Cereais do Mar Negro, bloqueado pela Rússia em julho. Agora, o jornal alemão Bild (conteúdo fechado) revela o que Guterres propõe nessa carta: deixar cair sanções, ou encontrar formas habilidosas de contorná-las.

A missiva enviada a Sergei Lavrov a 28 de agosto assenta em quatro pilares, segundo o Bild: contornar as sanções relativas ao SWIFT, criar seguros para navios russos que sejam atacados pelas forças ucranianas, recuperar ativos congelados devido às sanções e, por último, acesso dos navios russos aos portos da UE para comércio agrícola.

O Governo ucraniano reagiu à notícia — que ainda não mereceu nenhum comentário das Nações Unidas — e criticou o levantamento de parte das sanções internacionais. “Debilitar parte do regime de sanções contra a Federação Russa em troca do restabelecimento do acordo dos cereais seria um triunfo da chantagem alimentar russa e um convite a novas vagas de chantagens por parte de Moscovo”, escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oleg Nikolenko, nas redes sociais.

