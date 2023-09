O Brasil pretende inaugurar, durante 2024, em Brasília, um Museu da Memória em homenagem às vítimas da ditadura, nos 60 anos do golpe de 1964, tendo o museu homónimo de Santiago do Chile como inspiração, anunciou o Governo.

Houve aqui um acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, de um trabalho em conjunto, para que haja um espaço de memória, cidadania e direitos humanos, em Brasília, na nossa capital. O objetivo é que, no próximo ano, quando tivermos os 60 anos do golpe militar, termos essa obra importante para que as novas gerações tenham contacto com essa triste parte da história”, explicou à Lusa o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, em visita ao Museu da Memória e dos Direitos Humanos de Santiago, no contexto dos 50 anos do golpe de Estado no Chile.