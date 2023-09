Uma equipa de investigadores brasileiros identificou, pela primeira vez, um possível cruzamento entre um cão doméstico e uma raposa-das-pampas (ou graxaim-do-campo no Brasil). A descoberta foi relatada na revista científica Animals e divulgada no início de agosto deste ano.

Tudo começou há dois anos, quando um animal foi atropelado na cidade de Vacaria, no estado de Rio Grande do Sul (Brasil). Notava-se que a fêmea pertencia à família dos canídeos (que inclui lobos, raposas, cães ou coiotes), mas o biólogo que a recolheu, Herbert Hasse Junior, não conseguiu identificar a que espécie pertenceria — as quatro espécies de canídeos selvagens que existem no estado de Rio Grande do Sul (que faz fronteira com o Uruguai a sul e com a Argentina a oeste) apresentam características diferentes do animal encontrado.

Ainda assim, o biólogo considerou que se trataria de um animal selvagem e encaminhou a fêmea para o Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Selvagens (Preservas) do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). (Também em Portugal, os animais selvagens feridos, debilitados ou encontrados ilegalmente em cativeiro são acolhidos e reabilitados em centros específicos com vista à sua potencial reintegração na natureza — existem 11 identificados no site do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.)

