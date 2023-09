O plano do fundador do Facebook de lançar mensagens encriptadas nas suas plataformas vai permitir que os abusadores de crianças “se escondam na escuridão”, alega uma campanha governamental britânica que pede Mark Zuckerberg suspender a iniciativa.

O dono do Meta tem estado sob pressão dos ministros, informa o The Guardian, por causa dos planos para encriptar automaticamente as comunicações do Messenger ainda este ano. Na quarta-feira, o Ministério do Administração Interna do Reino Unido lançou uma campanha, que inclui uma declaração de uma sobrevivente de abusos. “Os seus planos vão permitir que os abusadores se escondam na escuridão”, afirma a sobrevivente, enquanto pede ao fundador do Facebook que assuma as suas “responsabilidades”.

“A Meta não deu garantias de que manterá as suas plataformas a salvo de abusadores doentios. Tem de desenvolver salvaguardas adequadas para acompanhar os seus planos de encriptação de ponto a ponto. Já fui clara e repeti vezes sem conta: não estou disposta a comprometer a segurança das crianças”, exigiu Suella Braverman, a secretária de Estado da Administração Interna.

O governo e os promotores da segurança infantil estão preocupados com o facto de a encriptação de ponto a ponto permitir que os abusadores não sejam detectados quando aliciam crianças e recebem e enviam imagens de abuso sexual.