Pedro Passos Coelho e António Guterres são os dois favoritos dos portugueses para a corrida a Belém. O ex-primeiro-ministro ficou em primeiro lugar, selecionado por 15,8% dos inquiridos, e o secretário-geral da ONU posicionou-se no segundo lugar, com 14,8% das intenções de votos. O barómetro desta sexta-feira é da Intercampus para o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV.

Em 15 nomes possíveis para as eleições presidenciais de 2026, André Ventura fechou o pódio em terceiro lugar, com 9% das preferências, subindo de posição, embora tenha perdido 2,4 pontos percentuais relativamente à última sondagem. O líder do Chega ficou à frente de António Costa que, em quarto lugar, foi selecionado por 8,8% dos inquiridos, caindo duas posições.

Segue-se Gouveia e Melo em quinto lugar, com 7,8%. O chefe de Estado-Maior da Armada chegou a liderar esta lista durante vários meses consecutivos em 2022. Luís Marques Mendes que, em agosto, não descartou a candidatura à Presidência da República, subiu 3 pontos percentuais relativamente a julho, subindo da décima para a sexta posição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Catarina Martins, ex-líder do BE (5,5%), Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal (3,9%), e Paulo Portas (3,9%), ocupam o sétimo, oitavo e nono lugar. Ana Gomes, que nas últimas presidenciais foi a segunda candidata mais votada, posicionou-se em décimo lugar com 3,4% das intenções de voto. Em décimo primeiro ficou João Cotrim de Figueiredo, com 3,3%.

As últimas quatro posições foram ocupadas por Durão Barroso (3,1%), Paulo Raimundo (2%), Pedro Santana Lopes (2%) e, em último lugar, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva (1,5%).

O ranking anterior, publicado em julho, posicionava António Guterres em primeiro lugar (15,1%) e o primeiro-Ministro num renhido segundo lugar (14,3%). Pedro Passos Coelho vinha logo a seguir (13,3%) e André Ventura ficou em quarto lugar, com 11,4 pontos percentuais.