Colin Furze, um dinâmico e criativo youtuber, pode ter inventado exactamente aquilo que faltava: uma moto para entrega de pizzas, equipada com um forno e um cozinheiro, o qual tem por missão confeccionar e cozer a pizza a caminho do cliente que a encomendou. É certo que motos de entregas para dois adultos não são vulgares e muito menos quando se pretende adicionar um volumoso forno a gás e a respectiva botija, que só pela sua presença desaconselha qualquer tipo de acidente ou queda.

A ideia de Furze ainda pode ter muito para evoluir, mas o conceito tem potencial, tendo sido integralmente concebido e produzido pelo próprio. Da alteração do quadro de uma velha Suzuki, que foi esticada mais de um metro, à produção de um forno cilíndrico em metal de duas camadas, para ter o necessário isolamento térmico e não queimar as costas do condutor, o inovador youtuber fez de tudo.

Mas passar do conceito à prática nem sempre é simples. Furze descobriu que montar uma pizza em movimento não é tarefa fácil, especialmente para quem nem tem experiência para a produzir na bancada de uma cozinha. Conseguir uma base redonda de massa enquanto se tenta não cair da moto não é fácil, já para não falar de barrá-la com molho de tomate e decorá-la com mozzarella, cogumelos e o que mais ocorrer ao cliente.

O mais provável é que esta Pizza Dough-Moto não passe de veículo experimental e seja mais um a ficar para sempre encostado no fundo da oficina de Furze. É que por muito espectaculares que sejam as pizzas, a probabilidade de o veículo poder vir a ser homologado para operar o forno em movimento é mínima, tal como é muito pouco provável que entidades congéneres da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) não torcessem o nariz esta produção de pizzas em que os temperos e ingredientes tradicionais são reforçados com a adição de insectos, poeira e fumo de escape de outros veículos. Mas lá que a pizza tem um aspecto tentador, isso ninguém contesta…