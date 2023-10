Uma iniciativa

Leonor Saúde, investigadora do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (IMM), em Lisboa, Diogo Trigo, investigador da Universidade de Aveiro, e Mónica Sousa, invetigadora do i3S, Instituto Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, conversam com o jornalista Paulo Farinha sobre os desafios em torno dos trabalhos que desenvolvem sobre regeneração de lesões da espinal medula.

Este artigo faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação “la Caixa” e o BPI.