António Costa vai voltar à Assembleia da República antes de começar o debate do Orçamento do Estado. O regresso dos debates quinzenais está agora marcado para dia 18 de outubro, depois do adiamento provocado pela moção de censura apresentada pelo Chega.

Depois da rejeição da moção de censura, o PS não quis marcar de imediato o debate quinzenal com António Costa por entender que a partir do momento da entrega do Orçamento do Estado no Parlamento começava o debate orçamental — que suspende todo os outros trabalhos –, mas a tese não vingou.

Agora, António Costa vai estrear este novo formato de debate quinzenal no dia 18 de outubro, uma quarta-feira, oito dias depois da proposta de Orçamento dar entrada na Assembleia da República. Com o debate na generalidade a estar marcado apenas para o final do mês, o primeiro-ministro vai ter uma espécie de pré-debate orçamental.

O novo formato de debate quinzenal está a gerar preocupação em alguns partidos da oposição, devido ao número de réplicas que os partidos vão poder fazer no confronto com António Costa. Isto porque, nestes quinzenais, há um limite de réplicas por cada intervenção para evitar um formato semelhante ao de um inquérito.

Apesar das críticas de alguns partidos da oposição, este modelo foi o que possibilitou o consenso entre o PS e o PSD e que permite o regresso dos debates quinzenais.