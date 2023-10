Tudo parecia estar a correr bem à luz do que estava a acontecer mal. Apesar de sair da 16.ª posição, a sexta linha da grelha não foi um obstáculo para Miguel Oliveira subir vários lugares no Grande Prémio do Japão até a um quarto posto que chegou a prometer o ataque ao pódio. No entanto, e desta vez, até a chuva foi algo prejudicial para o piloto português, que deixou de conseguir ver, voltou às boxes e não teve pouco depois a oportunidade de voltar a uma corrida onde poderia ganhar pontos importantes para subir na classificação do Mundial antes da passagem pela Indonésia, onde se estreou em 2022 logo com uma vitória. Quando algo está a ficar de feição para o português, surgem muitas vezes imprevistos que impedem de ir mais longe. Todavia, nem por isso o trabalho que faz deixa de ser reconhecido e valorizado, como se continua a perceber.

Ponto de partida para todas as especulações no paddock numa fase em que se aproximam as decisões finais para o Mundial de 2024? Marc Márquez. Apesar do pódio conseguido no Japão, o primeiro da temporada atrás de Jorge Martín e Pecco Bagnaia (os dois grandes candidatos ao título, sem esquecer Marco Bezzecchi), o espanhol que foi seis vezes campeão entre 2013 e 2019 sente que as coisas com a Honda não estão a correr bem nem para ele nem para a equipa e admite deixar a equipa no final da época apesar de ter mais um ano de contrato com a marca japonesa. Foi isso mesmo que ficou confirmado esta quarta-feira por ambos.

“A Honda Racing Corporation and Marc Márquez chegaram a acordo para terminar de forma permanente o acordo que tinham em 2023. Apesar de faltar ainda um ano no vínculo que tinha sido assinado, as partes decidiram por mútuo acordo o fim da colaboração no final do Mundial de 2023 porque era do interesse de ambos seguir outras estradas para atingir no futuro os respetivos objetivos e metas. Isto coloca fim a 11 anos de colaboração entre o número 93 e a HRC nos quais alcançaram seis Campeonatos do Mundo, cinco Triple Crowns, 59 vitórias, 101 pódios e 64 pole positions juntos”, confirmou a marca em comunicado.

Desta forma, está confirmado mais um passo para uma mudança que irá proporcionar um autêntico dominó nos corredores e respetivas em 2024, com Marc Márquez cada vez mais apontado à Gresini Racing, que faz parte da Ducati, onde iria fazer equipa com o irmão mais novo, Álex. Ou seja, Fabio Di Giannatonio que leva seis top 10 em 2023 sem passar da oitava posição como melhor registo, tem o lugar em risco. E não é do italiano que se fala como possibilidade para reforçar a Honda no lugar do espanhol na próxima época, sendo que esse jogo de cadeiras já chegou também a Miguel Oliveira com duas possibilidades agora em aberto.

???? BREAKING: Marc Marquez will leave Honda “by mutual agreement” and switch to Gresini Racing for the 2024 #MotoGP season ✍️ Are you looking forward to watching #MM93 on a Ducati? ???? pic.twitter.com/3b2HiHKa4F — Autosport (@autosport) October 4, 2023

Possibilidade 1: o português sobe à equipa principal da Aprilia, fazendo equipa com Aleix Espargaró. Quando trocou a KTM pela Aprilia, mesmo tendo em conta que iria começar na RNF que se estreava como equipa satélite após a ligação com a Honda, era claro que, a breve/médio prazo, Miguel Oliveira já estava apontado ao conjunto principal, tal como aconteceu quando passou da Tech3 para a KTM. Para isso poder acontecer em 2024, Maverick Viñales, apontado como a grande escolha da Honda para o lugar de Márquez, teria de juntar-se mesmo à formação japonesa, abrindo assim o espaço para uma sucessão quase “natural”.

Bueno pues nada! Ante tanta insistencia! Ahí va la bomba!! Maverick Viñales, ha sido sondeado por HRC para cubrir la plaza de Marquez en caso de salida! Y ojo, que no sólo hay un elemento de Aprilia contactado por Honda. También Rivola podría ir en el paquete! Seguimos esperando! https://t.co/IvJaJU67tN — Ricard Jové (@RicardJove) September 29, 2023

Possibilidade 2: o português ruma à Honda. De acordo com a revista especializada Speedweek, um agente de pilotos tem estado a contactar vários nomes nos últimos dias, “até mesmo Miguel Oliveira, que tem contrato com a Aprilia até 2024”. Pormenor sobre o português que deixou todos surpreendidos? Existe uma espécie de pacto entre todas as equipas do MotoGP para não haver contactos com pilotos que estejam com contrato a não ser na pausa de verão quando o corredor termina a ligação nesse ano. Não é o caso. “Foi um movimento desesperado”, destaca sobre as movimentações da Honda. De referir que já na semana passada a DAZN tinha referido que a equipa nipónica sondava não só engenheiros e diretores mas também pilotos.

Miguel Oliveira on Honda’s Shortlist for 2024 #motorcyclesports https://t.co/4NeRTiK67m — Motorcycle Sports (@MotorcycleSp) October 4, 2023

Possibilidade 3: o português faz um ano de consolidação na RNF Aprilia. Apesar dos rumores, e a não ser que existam novas peças neste autêntico puzzle com a possibilidade de Fabio Quartararo rumar à Honda deixando uma vaga em aberto no conjunto principal da Yamaha, Miguel Oliveira deverá ter “apenas” um ano de consolidação na atual equipa em 2024, com ambas as partes a terem noção de que se não fossem os abalroamentos que afastaram o português nas primeiras corridas e alguns problemas técnicos em prova e o português ocupava nesta fase uma posição no top 10. Mais: outra das possibilidades que a Honda estuda é resgatar Pedro Acosta, atual líder do Moto2, à KTM. Ainda assim, até mesmo estando numa equipa satélite como é a RNF Aprilia, o número 88 continua a ter muitos olhares centrados no seu futuro no MotoGP.