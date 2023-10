O PS chumbou o requerimento do PSD para que fossem ouvidos no Parlamento o ex-provedor da Santa Casa, Edmundo Martinho, assim como o ex-vice-provedor João Pedro Correia e a anterior administradora Filipa Klut. Quanto aos dois últimos nomes, o PSD vai insistir através de potestativo (que não abrange Edmundo Martinho porque já não tem funções de gestão pública).

A votação do requerimento gerou uma longa discussão, mas acabou com PS a votar isoladamente (PSD, Chega, IL, BE e PCP votaram a favor). Segundo uma fonte presente na discussão, os socialistas argumentaram que querem esperar pelas conclusões das auditorias à Santa Casa. Os social-democratas tinham pedido a audição para esclarecer “os factos e acontecimentos que deram origem à atual situação problemática da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa”.

Na quarta-feira passada, o pedido era para ter sido votado na comissão de Trabalho, mas o PS pediu o adiamento da votação, sem apresentar uma justificação aos deputados. Na altura, o deputado social-democrata Nuno Carvalho defendeu que, perante a informação divulgada nesse dia pela atual provedora da Santa Casa e a ministra do Trabalho, era particularmente urgente ouvir os antigos gestores.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.