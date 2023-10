A revisão do acordo de rendimentos e competitividade prevê, para 2024, um salário mínimo de 820 euros, dez euros acima do acordado há um ano com os parceiros sociais. É uma subida de quase 7,9%. O acordo — do qual se autoexcluíram a CIP e a CGTP (que já tinha ficado de fora do acordo inicial assinado o ano passado) — prevê ainda uma revisão em alta do referencial de aumentos salariais, de 4,8% para 5%.

O Governo assinou, este sábado, a revisão do acordo, depois de vários dias de negociações bilaterais com os parceiros sociais. Sem grande surpresa — até porque, um dia antes, a ministra Mariana Vieira da Silva já tinha admitido que era esse o valor em cima da mesa — o salário mínimo nacional acordado com CCP (comércio e serviços), CAP (agricultura), CTP (turismo) e, do lado dos sindicatos, a UGT, chegará aos 820 euros, mais dez euros do que estava previsto no acordo que a concertação social (na altura com a CIP) assinou no ano passado.

O acordo “vem permitir uma valorização dos salários superiores àquela que tínhamos acordado há um ano”, com o salário mínimo a crescer 60 euros, “o maior aumento anual alguma vez ocorrido”, salientou António Costa, primeiro-ministro, na cerimónia em que o acordo foi assinado, sinalizando que um “trabalho muito dedicado, com pouco marketing mas com muita vontade efetiva de concretização”, que permitiu chegar a este acordo que “consagra aumento de salários e melhora competitividade das empresas”.

