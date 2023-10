Com uma quebra nas sondagens, Luís Montenegro deu uma entrevista à TVI/CNN Portugal em que exigiu tempo para se afirmar como alternativa ao PS (leia-se, ficar até 2026). Atacou António Costa, como seria de esperar, mas também mandou mensagens para dentro do partido, tentando condicionar adversários internos e o próprio Pedro Passos Coelho, ao dizer que será recandidato mesmo que perca as europeias. Defendeu a privatização da TAP a 100%, admitiu que o IRC pode descer nos próximos anos até 15% e assumiu a reposição do tempo integral da carreira dos professores (que quer que seja feita em cinco anos) como uma “prioridade”.

O presidente do PSD continua a definir como meta “ganhar” as europeias, mas introduziu uma ‘nuance’: independentemente do resultado que possa ter nas europeias vai ser “recandidato à liderança do PSD depois das europeias”. Com ou sem vitória. Numa altura em que Passos Coelho se mantém na “reserva”, como noticiou o Observador — mas deixa claro ao círculo mais próximo que não iria contra Luís Montenegro –, o atual presidente do PSD tenta condicionar um regresso do antigo primeiro-ministro caso tenha um mau resultado nas europeias.

