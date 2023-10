A Montepino, especializada no setor imobiliário e líder na Península Ibérica, aposta no maior edifício logístico desenvolvido num único armazém em Portugal. O projeto em Castanheira do Ribatejo marca a primeira vez que investe fora de Espanha. No total, são 120 milhões de euros e a expectativa de criação de 400 postos de trabalho que vão impulsionar a economia local e nacional. O centro logístico foi pensado de forma a integrar uma ampla variedade de serviços para aumentar o conforto e atrair trabalhadores qualificados, com edifícios e espaços exteriores projetados com o máximo cuidado no que se refere à sustentabilidade e criação de espaços verdes.

Como é que surgiu esta aposta e que potencialidades apresenta esta região para a criação deste centro logístico?

A Montepino investiu 120 milhões de euros nesta infraestrutura logística em Castanheira do Ribatejo, porque se trata de uma zona estratégica, muito bem localizada, no cruzamento da autoestrada A1, de Lisboa para o Porto com a A10, a via que une Lisboa com Espanha e o Algarve. Concentra mais de 68% do parque logístico de Lisboa, cidade que, por sua vez, aglutina mais de 80% do parque logístico de Portugal. Estamos a cinco minutos de duas estações de comboio, a 25 minutos do Aeroporto de Lisboa e a 35 minutos do centro da capital.

O investimento de 120 milhões de euros inclui apenas o terreno da Leroy Merlin, com uma superfície locável de 108 500 m2 num terreno de 221 000 m2. Assim, a totalidade do terreno tem cerca de 450 000 m2. Para além disso, existem dois outros lotes onde podem ser desenvolvidos armazéns com uma área entre 12 500 e 27 000 m2. Assim, o investimento total estimado para completar o desenvolvimento da área, incluindo a Leroy Merlin, é de cerca de 150 milhões.

Neste sentido, o novo Centro Logístico Leroy Merlin é o maior edifício logístico em Portugal desenvolvido num único armazém.

Em termos de criação de emprego, qual a importância que este centro pode desempenhar para a região em que se integra?

A fase de construção em curso envolve mais de 250 postos de trabalho. Já a Leroy Merlin prevê, após a entrada em funcionamento da plataforma logística, a criação de cerca de 400 postos de trabalho que vão aumentar a oferta de emprego e, consequentemente, contribuir para a economia local e nacional.

Quais as principais inovações do centro logístico em Castanheira do Ribatejo?

O projeto logístico em Castanheira do Ribatejo, promovido pela Montepino, inclui o desenvolvimento de uma plataforma integrada com uma ampla variedade de serviços para aumentar o conforto dos trabalhadores e utilizadores.

O edifício logístico foi projetado de acordo com os mais recentes padrões ESG (Environmental, Social, and Governance), com o objetivo de alcançar a mais alta classificação LEED/BREEAM. O edifício integra escritórios da Leroy Merlin com uma superfície superior a 5.000 m2 em instalações sustentáveis.

Tanto a urbanização como o desenvolvimento logístico foram executados com o máximo respeito e cuidado com o meio ambiente onde estão inseridos. A acessibilidade rodoviária foi melhorada e foi feito um esforço para promover o ecossistema natural da zona.

A par do armazém logístico, estarão os escritórios Valfondo, modernos, compostos por escritórios, salas de reuniões, salas de formação e salas de descanso.

São escritórios muito bem isolados, com design interior biofílico (uma forma inovadora de criar ambientes naturais), que incluem grandes espaços de trabalho.

A estrutura dos escritórios é em madeira, material com maior índice de durabilidade e que permite alterar os layouts a qualquer momento. Os espaços são autossuficientes energeticamente e dispõem de um potente sistema fotovoltaico com baterias de 20 KW capazes de produzir e armazenar eletricidade para utilização nos escritórios nos muitos dias de sol de Lisboa.

De que forma a sustentabilidade foi integrada no ciclo de vida dos edifícios que integram o complexo logístico?

A nova e maior plataforma logística em Portugal, situada em Castanheira do Ribatejo, tem previsto impulsionar um desenvolvimento coerente, assim como ampliar a diversidade e a produtividade das funções ecológicas, garantindo também a estabilidade ambiental do contexto urbano do complexo.

No que concerne aos espaços verdes o que está previsto e qual a importância de ter ambientes naturais nos locais onde vivemos, trabalhamos e frequentamos?

O projeto prevê a criação de zonas verdes com as seguintes características:

Utiliza espécies vegetais adaptadas às condições climáticas locais que vão contribuir para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha no complexo e para o equilíbrio ecológico saudável no meio urbano em termos de comodidade climática e proteção contra a erosão do solo, ruído e contaminação do ar (especialmente na captação de CO2).

Nas zonas onde há espaço disponível vão ser plantadas árvores de grande porte, e, junto a vias e acessos pedonais, espécies vegetais pequenas de rápido crescimento.

O edifício será delimitado por uma vala e por cortinas arbóreas nos limites do lote, o que reduzirá e dificultará a propagação do ruído para o exterior.

O projeto vai contar com pavimento permeável em toda a superfície de estacionamento para favorecer a infiltração natural da água no terreno e limitar o escoamento superficial, para reduzir o efeito da ilha de calor. Além das ampliações das zonas verdes, limita-se também a impermeabilização do solo, do piso da plataforma e das vias principais, reduzindo igualmente a saturação no sistema de drenagem urbana.

Qual a importância de o projeto logístico em causa ter sido criado com base numa plataforma integrada com uma grande variedade de serviços?

A logística moderna caracteriza-se pela integração de uma variedade de serviços dentro do espaço logístico, com o objetivo de gerar a atração de trabalhadores qualificados. O novo espaço logístico da Leroy Merlin integra escritórios modernos de mais de 5.000 m2 com diversos serviços para promover o bem-estar dos trabalhadores. A urbanização que envolve o espaço logístico caracteriza-se por ser um espaço sustentável com espaços verdes e respeito pelo ecossistema próprio da zona. A plataforma logística melhorou o acesso com calçadas alargadas para melhorar o tráfego pedonal das estações ferroviárias próximas, promovendo assim a utilização do transporte público.

Estrategicamente, qual a relevância para a Montepino como um todo deste investimento em Portugal?

A Montepino é uma SOCIMI especializada no setor imobiliário para logística, líder na Península Ibérica. A empresa detém 48 ativos logísticos com uma área bruta locável de 1,9 milhões de metros quadrados e um valor de 1.228 milhões de euros.

Este é o primeiro investimento que fizemos em Portugal e o nosso primeiro investimento fora de Espanha. Chegámos com vocação de permanência e integração no país onde vemos grandes oportunidades de crescimento e consolidação.

Os nossos investimentos são de longo prazo e para gerar riqueza no setor. A nossa aposta em Castanheira, através deste projeto, é um compromisso sério com o setor logístico em Portugal.

A aposta em Portugal é para ser reforçada? Na Europa, qual será o próximo país para o qual o negócio se poderá expandir?

O setor, em geral, é considerado um dos mais resilientes da indústria. É verdade que estamos num ciclo de vale, depois de uma fase de crescimento significativa nos últimos 2-3 anos. A nossa perspetiva é que o setor logístico continue a ter importância nos próximos anos e que a qualidade dos ativos continue a subir para responder aos requisitos de sustentabilidade e à procura dos operadores por espaços modernos. Neste sentido, continuamos a apoiar o setor a nível europeu, analisando oportunidades que façam sentido e sempre alinhadas com a estratégia dos nossos clientes.