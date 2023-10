A seleção portuguesa continua esta terça-feira a preparar o duelo de sexta-feira com a Eslováquia, que pode confirmar o apuramento para o Euro2024 de futebol, com novo treino, depois da ausência de Ricardo Horta no arranque dos trabalhos.

Portugal tem uma sessão agendada para as 18h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos do treino a serem abertos à comunicação social.

Na segunda-feira, no primeiro treino de preparação para o jogo que pode garantir a qualificação lusa para o Europeu da Alemanha, Ricardo Horta, do Sporting de Braga, foi o único ausente, devido a lesão, numa sessão em que os restantes 24 convocados fizeram essencialmente trabalho de recuperação.

Destaque nessa sessão para a presença de João Neves, médio do Benfica, estreante absoluto nas escolhas do selecionador Roberto Martínez e da seleção lusa.

Na lista de convocados inicial estava igualmente incluído Raphael Guerreiro, mas o lateral do Bayern Munique nem se juntou aos trabalhos da seleção nacional depois de se ter lesionado num treino dos germânicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Antes do treino desta terça-feira, às 17h15, também na Cidade do Futebol, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19h45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19h45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.