A CIP – Confederação Empresarial de Portugal considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2024 tem “medidas positivas”, mas outras são “apenas anódinas”.

Numa conferência de imprensa que está a realizar para falar da proposta orçamental, Armindo Monteiro, presidente da confederação, considera que o Orçamento do estado proposto pelo Governo “não ousa, não empreende”, e o país precisa de empreender e ousar. “As medidas não são novidades, são de permanência”. “A economia portuguesa corre o risco de ficar anémica se não ousar empreender”

Fala de bons exemplos no Orçamento: descida do IRS e tendência de descida da dívida pública em percentagem do PIB. “O que não está lá são para medidas para estimular o crescimento.”

“A um bom orçamento não basta ser certo nas contas”, realçando a falta de medidas para investimento.

Armindo Monteiro reiterou que a CIP não assinou o reforço do acordo para os rendimentos não pelo que lá está, mas pelo que não está lá. “Não há medidas para o investimento”. “Os níveis de investimento são anémicos, o que tem havido é algum investimento privado”.

E, acrescenta o responsável, “sem investimento não há crescimento, sem crescimento não há competitividade.”

Mas, garantiu, “para a CIP não é o fim do processo. Não se esgota numa negociação de poucos dias. Não desistimos. Queremos contribuir para a alteração do perfil da economia portuguesa, através deste aprofundamento das medidas, não desistimos. Estamos disponíveis para discussão, melhoria das propostas. Mas não fazemos finca pé, mas não contem connosco para fazer de conta”.

E reforça a importância da concertação social. “Não se faz num dia, ou em dois ou em três. É um acordo para se fazerem coisas importantes. Tem de ser um forum permanente de formação de consensos, que tem de implicar a definição de estratégias plurianuais”. Não se esgota no Orçamento. “Portugal pode esperar da CIP esta vontade de estar disponível para colaborar com confederações sindicais e patronais para encontrar soluções para Portugal”.

