Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

O Hamas divulgou esta segunda-feira o vídeo de “um dos prisioneiros em Gaza”, onde aparece uma jovem que fala hebraico e que será uma das cerca de 200 pessoas raptadas pelo grupo islamita e outras milícias palestinianas.

A jovem, identificada como Maya Sham, foi raptada “no início da manhã de sábado [7 de outubro]” quando saía do festival perto de Gaza, onde pelo menos 260 pessoas foram massacradas e outras capturadas durante o ataque terrestre, marítimo e aéreo do Hamas que apanhou Israel de surpresa.

???? #BREAKING | #Israel |#Palestine | #Falasteen | #Gaza | #غزة | #فلسطين

Hamas has published a video of their troops “providing medical care to a female prisoner in Gaza, who was captured on the first day of the war” pic.twitter.com/sA0b174Sbl

— Bot News (@BotNews18) October 16, 2023