O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais desvalorizou o tom do segundo despacho que emitiu com instruções à Autoridade Tributária (AT) para avançar com a cobrança de IMI sobre as barragens. Chamado ao Parlamento, Nuno Félix defendeu que afinal a AT até estava a cumprir o despacho inicial, quando questionado pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, sobre as razões para a segunda instrução feita aos serviços.

O despacho que o deputado do PSD Artur Soveral Trindade classificou de “demolidor” para a Autoridade Tributária e para a sua diretora geral, ouvida uma horas antes, foi, na descrição do secretário de Estado, “assertivo”. E teve como objetivo essencial responder às dúvidas e questões que a AT foi levantando enquanto estava, segundo garantiu Helena Borges, a trabalhar no cumprimento da orientação dada no início do ano.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.