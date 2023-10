A diretora-geral dos Impostos mostrou-se indignada perante a suspeita de que a Autoridade Tributária (AT) esteja a atuar a favor de uma empresa (a EDP) na cobrança de IMI sobre as barragens. A instrução para proceder a esta cobrança foi dada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em fevereiro, mas até agora ainda não produziu efeitos, o que resultou num novo despacho, de agosto, de Nuno Félix a reforçar a indicação dada à AT e que contraria o entendimento que a administração fiscal tinha até agora que apontava para a não cobrança deste imposto a bens do domínio público.

Helena Borges está a ser ouvida esta quarta-feira na comissão de orçamento e finanças do Parlamento sobre a cobrança de Imposto Municipal de Imóveis sobre as barragens. O caso nasceu do negócio de venda de seis barragens da EDP à Engie no final de 2020 por 2,2 mil milhões de euros, uma operação que não deu origem ao pagamento de impostos, nem IMI, nem imposto de selo, conforme era a expectativa dos municípios do Douro onde se situam as barragens (o IMI é uma receita municipal e havia um compromisso do Governo de afetar a receita fiscal às autarquias envolvidas).

