Durante pouco mais de 40 segundos, Kevin Spacey viu as pessoas que nunca duvidaram de que dissesse a verdade a aplaudi-lo de pé, naquela que foi a primeira vez que subiu a um palco desde que foi acusado de abusar sexualmente de quatro homens.

O ator de House of Cards recebeu uma ovação na Universidade de Oxdord, em Londres (Inglaterra), após encarnar uma cena da peça de teatro de William Shakespeare Tímon de Atenas, a propósito de uma palestra relacionada com a cultura de cancelamento. Tal como o protagonista da obra, descrito como um injustiçado, que morreu solitário, após todos o abandonarem pelas dívidas que tinha acumulado a ajudar outros, Spacey sente-se uma vítima na sociedade que o aprisionou após as alegações de abusos sexuais.

O realizador de 64 anos foi acusado de assédio e abuso sexual logo após o surgimento do movimento #MeToo, em 2017, por quatro homens, agora com idades entre os 30 e os 40 anos, tendo os factos ocorrido entre 2001 e 2013. Spacey sempre se declarou inocente, dizendo que todos os encontros foram consentidos e consensuais e, em julho deste ano, o tribunal deu-lhe razão, ilibando-o dos nove crimes.

“Estou tremendamente agradecido ao júri por ter tomado o seu tempo a examinar todas as evidências e todos os factos cuidadosamente antes de chegar a uma decisão. Sinto-me humilde perante o resultado”, disse à saída do tribunal, depois de se ter emocionado, ao ouvir a sentença.

A “performance fenomenal” de Spacey, como foi descrita pela plateia, surgiu a propósito de uma palestra em homenagem ao filósofo conservador Roger Scruton, que foi demitido do governo após uma revista publicar um excerto de uma entrevista em que dizia que a população chinesa era “uma espécie de réplica da seguinte”.

Mais tarde, a revista pediu desculpa por ter publicado o excerto fora de contexto e o filósofo foi reintegrado no governo. No entanto, a imagem com que ficou depois daquela declaração alegadamente racista nunca se apagou. Nem depois da sua morte, em 2020, aos 75 anos.

Isto é sobre o que acontece quando uma sociedade abandona uma pessoa sem qualquer motivo. É algo que tem estado na mente de Kevin, assim como esteve na de Roger Scruton. Por isso, disse para ele voltar aos palcos no Reino Unido”, apontou Douglas Murray, colunista que organizou a palestra e convidou o ator para participar, citado pelo jornal Independent.

Apesar de ter sido afastado da série House of Cards e do filme All the Money in the Word, após as alegações, o vencedor do Óscar de Melhor Ator pela participação no filme American Beauty (1999) estará de volta aos cinemas não tarda.

Ainda que a sua cara não apareça no filme Control, a sua voz protagoniza o vilão que rouba o carro da secretária de Estado, que tem um caso com o primeiro-ministro britânico. No entanto, esta produção foi motivo de uma nova polémica, após o cinema The Prince Charles, em Londres, se ter recusado a acolher a estreia, agendada para 15 de dezembro, quando percebeu que Spacey entrava.