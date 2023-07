Em atualização

Kevin Spacey foi considerado inocente nas nove acusações de crimes sexuais que teriam ocorrido no Reino Unido entre 2001 e 2013. De acordo com a Sky News, o ator de “House Of Cards” emocionou-se enquanto era lida a sentença.

A estrela de Hollywood de 63 anos foi julgada por crimes contra quatro homens, agora com idades entre os 30 e os 40 anos, entre 2001 e 2013 e sempre se declarou inocente. Garantiu que os encontros foram consentidos e consensuais, mas admitiu que “tocou na virilha de um homem que conheceu num bar durante uma noite de bebedeira”, como relatou a agência norte-americana Associated Press.

A advogada de acusação, Christine Agnew, acusou Kevin Spacey de ser um “abusador sexual” que fez o que quis com quem quis, tirando partido de uma posição de privilégio.

Até agora, o ator tinha evitado acusações criminais apesar de já ter sido denunciado, por cerca de 20 jovens, por alegada má conduta sexual no teatro Old Vic em Londres, entre 1995 e 2013, revelou a ABC News. Em 2018, Kevin Spacey tinha sido acusado de abuso sexual de um adolescente e, apesar de ter sido formalmente acusado, as autoridades retiraram as acusações — numa altura em que um telemóvel da vítima com alegadas provas desapareceu.

Com o surgimento do movimento #MeToo, em 2017, Kevin Spacey foi uma das primeiras grandes celebridades norte-americanas a ser acusada de assédio sexual. Quando as alegações foram tornadas públicas, o ator foi retirado da série “House of Cards” e do filme “All the Money in the World”.

Kevin Spacey, que venceu o Óscar de Melhor Ator pela participação no filme “American Beauty” (1999), negou anteriormente todas as acusações de má conduta sexual de que foi alvo.