Deputados do PPE na comissão de Economia do Parlamento Europeu, incluindo o coordenador, vão enviar na quarta-feira uma carta à presidente do BCE, Christine Lagarde, a pedir explicações sobre o convite feito por António Costa ao governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, para chefiar o Governo até 2026. Ao Observador, fontes da direita europeia confirmam que a missiva vai exigir que o BCE averigue o caso e informe o Parlamento Europeu dos resultados dessa investigação.

O trigger para esta reação dos eurodeputados do PPE (a carta não será assinada por nenhum português, embora sejam da família política de PSD e CDS) foi a entrevista de Mário Centeno ao Financial Times, em que o governador do Banco de Portugal disse que o primeiro-ministro e o Presidente da República o convidaram para assumir o cargo de primeiro-ministro.

O Presidente da República desmentiu Mário Centeno e, horas depois, o próprio governador do Banco de Portugal foi forçado a fazer um comunicado onde disse que não foi convidado pelo Presidente. Ou seja: deu razão a Marcelo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O BCE não se pronunciou, quando foi questionado pelo Observador no final da última semana. mas lembrou que todos os membros do conselho estão sujeitos a um código de conduta. Já no Banco de Portugal, a comissão de ética, presidida por Rui Vilar, reuniu-se na segunda-feira para avaliar o caso. Ainda não se sabe os resultados dessa avaliação.