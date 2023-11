O ministro das Finanças remeteu para o PS a decisão sobre um eventual travão ao aumento do imposto único de circulação (IUC). Questionado pelo Chega sobre se estava disponível para alterar a proposta, Fernando Medina disse que o grupo parlamentar do PS “irá fazer a sua avaliação” não só das propostas que entrarem dos outros partidos, como nas suas próprias propostas.

O prazo para a entrega das propostas de alteração ao OE termina esta terça-feira, e o PS ainda pode apresentar uma proposta que trave a subida do imposto. “O grupo parlamentar do PS irá fazer a sua avaliação, de todas as propostas que entrarem e das sua próprias propostas”, afirmou Fernando Medina, depois de dizer que o Governo fez as suas propostas para o OE que “qualquer assembleia” pode “alterar”.

A resposta foi dada a André Ventura, do Chega, que quis saber se o Governo estaria disponível para “revogar” ou “modelar” a medida. Fernando Medina começou por criticar a “campanha” que foi “distorcendo” o âmbito da proposta e, perante a insistência de Ventura, acabaria por clarificar que o PS irá fazer a sua avaliação no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2024.

Perante a insistência da coordenadora do Bloco para clarificar a abertura para um recuo na subida do IUC, Fernando Medina reafirma que o Governo “sustenta a proposta que fez relativamente ao teto anual de 25 euros” de aumento (gradual) das taxas a aplicar aos carros matriculados até 2007. O ministro das Finanças recorda que já admitiu correção da proposta de lei no sentido de clarificar a orientação política para que o aumento do IUC seja limitado por esse teto em cada ano. E volta a remeter para o grupo parlamentar socialista que “avaliará o tema nas propostas de alteração a entregar e nas que serão apresentada por outros grupos parlamentares — que quase todos vão defender a eliminação deste agravamento do imposto para carros mais poluentes.

Antes, Fernando Medina já tinha sido questionado pelo deputado do PSD Duarte Pacheco sobre se estava disponível para “dar abertura” ao PS para votar pela eliminação da subida do IUC prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2024. Mas, aí, Medina não respondeu, um silêncio que o deputado do PSD interpreta como “disponibilidade” para que o PS contrarie o agravamento do imposto.

Duarte Pacheco tinha acusado o Orçamento de aumentar os impostos indiretos acima da redução dos impostos diretos (uma tese rejeitada por Medina). O deputado do PSD lembrou que a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) encontrou no OE uma carga fiscal 600 milhões acima do previsto pelo Governo para 2024. O deputado foi à carga com o aumento do IUC (imposto único de circulação) que tem sido criticado por vários intervenientes políticos. Duarte Pacheco provocou Fernando Medina ao perguntar se esta “receita fiscal escondida” dá “margem para pôr fim” ao aumento do IUC.

O deputado do PSD diz que quem mais vai sofrer com o agravamento deste imposto são os mais desfavorecidos. “Sabendo nós que tem um aumento de receita que não tinha declarado, sabendo que toda a câmara quer revogar este imposto, vai dar abertura para que o PS possa votar a eliminação desta proposta ou se os portugueses vão ter de esperar pelas eleições?“, questionou Duarte Pacheco.

Mas na resposta, Medina apenas endereçou as acusações de aumento de carga fiscal, respondendo com a receita contributiva, que tem subido à boleia do emprego. “Estamos neste momento com um influxo dentro do sistema de contribuições que é quase um sistema novo de pessoas muito mais jovens que estão a começar os seus descontos e contribuições, que era algo que há poucos anos nenhum de nos antevia”, disse Medina. Sobre o IUC, nem uma palavra.

Duarte Pacheco viria a responder que o PSD vai interpretar o “silêncio” de Medina como “disponibilidade” para que o PS contrarie a subida do imposto.